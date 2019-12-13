迎接2020年的跨年活動，你已經計劃跟好友到哪裡大肆慶祝一番了嗎？每年跨年的最大重頭戲101煙火，卡位戰已經開打，2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓，與台北101煙火的直線距離僅約101公尺，可說是近在眼前，臨場感百分百，是全台最近、也是最高的戶外觀賞地點，可正面感受101煙火的炸裂震撼。

台北101煙火秀，今年斥資6千萬元打造，煙火長度300秒，加上融入煙火秀的T-Pad燈網，是全球最高的完整矩形螢幕。而CÉ LA VI Taipei從今年四月底開幕，就有不少消費者，已在詢問跨年包廂的預訂資訊。

2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)
2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)

2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)
2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)

官方在11月公布包廂的訂位訊息，短短十天內近30個包廂已被訂購一空，這101煙火秀的搖滾特區，可說是一位難求！應廣大消費者要求，CÉ LA VI Taipei近期再釋出跨年派對門票，讓其他消費者也能一同登上高樓共襄盛舉。

但因需維護跨年派對品質，僅僅開放400名非包廂賓客有機會上到48樓，一同感受這最嗨的高空露天跨年倒數派對。已購票的顧客陳小姐說：「跨年夜已經在別的餐廳預定晚餐，但朋友又想看煙火，正在苦惱吃完飯可以去哪裡，就看到CÉ LA VI有跨年派對的門票，感覺跟101真的超近，很期待！」

CÉ LA VI Taipei總經理Johnny表示「跨年當天我們18:30就開放，希望一起來玩的客人能待好待滿，前200名入場的賓客，我們也另外提供TWININGS Welcome Drinks，一起度過這個充滿歡慶氣氛的跨年夜晚。」

除了超近距離觀賞101煙火以外，CÉ LA VI Taipei的另一大特色就是擁有360度環景無死角的無敵景觀，在48樓的高樓層將台北市的夜景一覽眼底，不管是101、美麗華煙火、松山機場飛機起降、白天看風景、傍晚賞夕陽、晚上看夜景，用這IG網美必踩熱點，迎接2020。

(中時電子報)

#跨年 #煙火