迎接2020年的跨年活動，你已經計劃跟好友到哪裡大肆慶祝一番了嗎？每年跨年的最大重頭戲101煙火，卡位戰已經開打，2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓，與台北101煙火的直線距離僅約101公尺，可說是近在眼前，臨場感百分百，是全台最近、也是最高的戶外觀賞地點，可正面感受101煙火的炸裂震撼。

台北101煙火秀，今年斥資6千萬元打造，煙火長度300秒，加上融入煙火秀的T-Pad燈網，是全球最高的完整矩形螢幕。而CÉ LA VI Taipei從今年四月底開幕，就有不少消費者，已在詢問跨年包廂的預訂資訊。

2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)

2019年詢問度最高的跨年高空景觀餐廳CÉ LA VI Taipei，位在微風南山大樓的頂樓48樓。(CÉ LA VI Taipei提供)

官方在11月公布包廂的訂位訊息，短短十天內近30個包廂已被訂購一空，這101煙火秀的搖滾特區，可說是一位難求！應廣大消費者要求，CÉ LA VI Taipei近期再釋出跨年派對門票，讓其他消費者也能一同登上高樓共襄盛舉。

但因需維護跨年派對品質，僅僅開放400名非包廂賓客有機會上到48樓，一同感受這最嗨的高空露天跨年倒數派對。已購票的顧客陳小姐說：「跨年夜已經在別的餐廳預定晚餐，但朋友又想看煙火，正在苦惱吃完飯可以去哪裡，就看到CÉ LA VI有跨年派對的門票，感覺跟101真的超近，很期待！」

CÉ LA VI Taipei總經理Johnny表示「跨年當天我們18:30就開放，希望一起來玩的客人能待好待滿，前200名入場的賓客，我們也另外提供TWININGS Welcome Drinks，一起度過這個充滿歡慶氣氛的跨年夜晚。」

除了超近距離觀賞101煙火以外，CÉ LA VI Taipei的另一大特色就是擁有360度環景無死角的無敵景觀，在48樓的高樓層將台北市的夜景一覽眼底，不管是101、美麗華煙火、松山機場飛機起降、白天看風景、傍晚賞夕陽、晚上看夜景，用這IG網美必踩熱點，迎接2020。

(中時電子報)