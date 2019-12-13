英國首相強生領導的保守黨在12日大選橫掃千軍，輕鬆取得國會過半席次，贏得1987年來最大勝利，工黨卻苦吞1935年來最慘敗仗。大選結果有助強生明年1月底前篤定脫歐，美國總統川普恭賀強生勝選之餘，暗示美英可望達成更廣泛貿易協議，英鎊應聲奔向19個月高點。

保守黨贏得壓倒性勝利，激勵英鎊上演慶祝行情，勁漲逾2％，因為市場投資人相信，英國可因此避免無序脫歐。

13日英鎊兌美元飆升多達2.5％，可望創下近三年來最大單日漲幅，來到兌1.3516美元，觸及2018年5月以來的19個月高點。兌歐元漲幅亦超過2％，來到兌82.8便士，攀抵2016年7月以來新高。

英股同受激勵大漲，富時中型股指數（FTSE mid-cap index）跳升5％創歷史新高，帶動泛歐Stoxx 600指數上漲1.6％，可望創二個月來最大單日漲幅。富時100指數（FTSE 100）漲幅也達1.7％。

根據官方公布的開票結果，保守黨在應選的650席中囊括364席，大幅超出過半門檻326席，是自1987年已故首相柴契爾夫人強勢入主唐寧街10號以來最大勝利。

相較保守黨席次風光增加47席，工黨卻流失59席僅保住203席，寫下1935年以來最難堪的選舉結果。工黨黨魁柯賓為負起敗選責任，已宣布辭去黨魁。

至於推動蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨斬獲48席，較選前多出13席；反脫歐的自由民主黨僅拿下11席；脫歐黨一席未得掛零。

英國國會選舉結果大勢底定後，美國總統川普第一時間發推文恭賀強生勝選，並暗示兩國有更大空間達成廣泛的新貿易協定，「相較與歐盟的協議，英美之間的協定有更大潛力，而且有利可圖。」

(工商 )