中美首階段協議有譜？ 陸國務院傳晚間發布新聞 22:392019/12/13 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在市場傳聞中美將簽署第一階段貿易協議之際，中國國務院新聞辦公室傳將於13日晚間10時30分舉行新聞發布會。據路透報導，中國國家統計局局長寧吉喆、中央財辦副主任廖岷、商務部副部長王受文將出席會議。 稍早前，美國財經媒體CNBC的記者Eunice Yoon引述一位熟悉中國立場的消息人士說法，「中國對美國在農業採購方面推行的硬性目標感到擔憂」。 (工商 ) #中國 #新聞 #美國 #中美 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 大盤料續震盪 關注中美磋商進展 04:102019/12/09 焦點新聞 中美談判膠著 台指期小漲 04:102019/12/09 證券．權證 中美世紀大博弈的終局 04:102019/12/09 時論廣場 《商情》中美貿易樂觀協議，推升大豆連四揚 10:002019/12/09 財經 中美相處之道 華春瑩：合作比摩擦好，對話比對抗好 22:202019/12/10 兩岸 中美晶砸9億 扎根半導體 04:102019/12/13 證券．權證 中美貿易協議取得大進展 引爆亞股及美股飆漲 10:182019/12/13 財經 中美貿談樂觀 王毅：雙方合作是唯一正確選擇 11:202019/12/13 財經 陸外交部：中美達成協議 符合各方利益 16:242019/12/13 兩岸 中美貿易談判樂觀進行 台股挑戰萬二關卡 17:122019/12/13 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 財經 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 手機續航力膨風 最扯的竟是這款 - 財經 美元債務違約炸開！ 大陸國企陷20年來最大風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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