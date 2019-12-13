在市場傳聞中美將簽署第一階段貿易協議之際，中國國務院新聞辦公室傳將於13日晚間10時30分舉行新聞發布會。據路透報導，中國國家統計局局長寧吉喆、中央財辦副主任廖岷、商務部副部長王受文將出席會議。

稍早前，美國財經媒體CNBC的記者Eunice Yoon引述一位熟悉中國立場的消息人士說法，「中國對美國在農業採購方面推行的硬性目標感到擔憂」。

(工商 )