J.Sheon日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳全新創作專輯《巷子內》，節目中黃鴻升問他在真實生活有遇過恐怖情人嗎？他思考一番後說：「就是一直狂打電話那種，會打20通、50通，甚至打到你手機沒電，對方續航力特別強。」對於浪漫他也有一套見解：「看待生活是浪漫的，而在男女之情，說真的我偏無聊、實際，有點叛逆因子，不見得會去做對方認為浪漫的事情」接著他面不改色說：「不過幫女朋友買衛生棉這件事，我不會感到難為情。」

而訪談進行中凱莉明顯主持不專心，不斷搖擺晃動鞋子、撥弄頭髮，黃鴻升和J.Sheon頻頻受凱莉的奇怪舉止影響分心，原來凱莉接獲秘密任務，必須在J.Sheon訪談中完成讓J.Sheon幫忙綁鞋帶、開瓶蓋和整理頭髮等3項任務，否則得受懲罰。J.Sheon突然恍然大悟，要凱莉站好別動，接著蹲下幫凱莉綁好鬆掉的鞋帶，凱莉忙了半天終於完成任務，連忙開心說：「趕快幫我截圖，然後私訊給我。」

(中時 )