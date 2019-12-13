日本全能才子星野源以戲劇《月薪嬌妻》攀演藝事業高峰，在台灣創造極高的討論熱度，他今日將在台北Legacy Max舉辦巡迴演唱最終場，13日搭乘華航班機抵達松山機場，機場內約有400位粉絲等候接機，更齊力嗨唱星野源的歌〈POP VIRUS〉，用歌聲迎接偶像。

星野源一現身就被現場台灣粉絲的熱情感動到，開心地先用中文打招呼說：「大家好！」接著用日文自我介紹，然後走向接機的粉絲們擺起各種POSE跟大家合照，自己也拿出手機邊走邊拍，紀錄睽違8年再度登上寶島的第一印象。

星野源這次舉行巡演，台灣場開賣即售罄，人氣可見一斑，有位日本鐵粉在Twitter有感而發，表示回想星野源初次來台時，在不大的演出場地努力用中文打招呼說：「大家好。」再對照昨日數百人接機壯觀現況，內心充滿感觸。

搭上星野源來台熱潮，今年才開始營運的「行動電影院」，搶先所有平台在台獨家放映由星野源主演的新片《武士搬家好吃驚》，《武士》是星野源至今自認最喜歡的一部電影，於日本上映時便衝上當周票房冠軍，明年他與小栗旬將搭檔演出改編自日本同名暢銷小說，以影響日本社會頗巨的懸案「固力果．森永事件」為原型的電影《罪之聲》。

(中時 )