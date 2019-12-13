促轉會今、明兩天舉辦「轉型正義心理療癒國際研討工作坊」，促轉會表示，為深化目前既已累積的經驗反思，邀請在政治暴力創傷領域深耕多年的國外學者專家來臺，提供轉型正義心理療癒國外架構參考，並邀請國內相關領域專家共同與會，促成多國交流與對話，提供未來政治暴力創傷療癒政策規劃參考。

促轉會主委楊翠在開幕致詞中表示，促轉會的「重建社會信任組」在召集人彭仁郁委員帶領下，進行了兩梯次政治暴力創傷助人工作者培訓課程，集結了跨領域的助人工作者。同時，也通過受難者家訪、藝術治療、影像與藝文創作的說故事方式，來進行社會對話，期待擴展社會的「政治暴力創傷知情者」，共同撫觸傷痛，追求社會和解。

楊翠主委表示，今天的國際研討工作坊，也是希望能夠集結國內外更多專家學者與助人工作者，共同攜手合作。因為，直視政治暴力創傷，溫柔地撫觸，是走出過去的暗黑魅影，走向清朗陽光未來的最好路徑。促轉會深切體認到這一點，雖然這個過程非常不容易，需要時間，但在有限的任期內，促轉會不會放棄，會繼續努力。

促轉會委員彭仁郁在「轉化政治暴力創傷的台灣嘗試：轉型正義的心理取徑」主題演講中提到，台灣經歷超過四十年的威權統治，對上萬名異議份子進行政治迫害，這意味著有成千上萬的家庭曾遭受不可逆的巨大創傷。雖然許多受害者或倖存者已經年邁、甚且凋零，但二二八和白色恐怖的暴力創傷，至今仍是現在進行式。

彭仁郁在演講中指出，在促轉會所執行的政治受難家庭身心需求訪查發現，部分受難者及家屬直至今日仍受精神或情緒症狀困擾。其中，找不到可以聆聽與理解自身經驗的人、難以向他人訴說等問題，是受訪者最主要的困難。這不僅說明了政治暴力創傷的現在進行式，亦凸顯創傷療癒必須是台灣轉型正義的主要工作之一。

促轉會表示該會成立至今積極投入政治暴力創傷的研究與療癒工作，並從專業人力培訓、身心需求訪查、療癒資源網絡建置等多元面向著手。近日於人博館展出的「卸密」創作成果展，即是促轉會與政治受難家屬協力透過多元藝術開啟對話與療癒契機的嘗試。未來，促轉會將在總結報告中提出政策建議，也希望台灣成立國家級政治暴力創傷研究、培訓暨療癒中心，以作為創傷療癒的長期經營專責機構。

巴黎笛卡兒大學心理學院講師Nayla Debs則在演講中指出，對於過去發生過的戰爭悲劇，政府不能迴避，必須將歷史的真相呈現，落實轉型正義與創傷療癒，人民才不會一直陷在過去的痛苦記憶。

(中時 )