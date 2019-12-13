為避開陸美貿易戰、25％高關稅衝擊，全球化妝品代工大廠太和生技表示，擬斥資300萬美元(新台幣1億元)回台投資、投產，目前機器設備已準備就緒，就差土地拍板定案，預計最快明年Q3投產。

由於台商回台投資已達7、8000億元，太和生技董事長特助林順清坦言，回台投資會擔心找不到足夠員工，產線會加強自動化設備，讓人力成本降至最低；目前已在台灣桃園、台南等地區尋找廠房，以承租為第一考量，基地約2000坪左右，預計明年首季定案、Q3開始投產，整體產能將提升 30％。

太和表示，今年整體環境發展相當嚴峻，坦言美國代工LOREAL、Maybelline、REVLON等品牌，訂單全數下滑，加上大陸市場電商崛起、直銷市場變化，太和累計前11月合併營收僅9.4億元，年減22％。

林順清表示，未來台灣廠區以接美國訂單為主，也會以高端產品代工為訴求，提高毛利率；此外，太和也爭取到大陸有3000家通路的名創優品、本土化妝品品牌等新客戶，可望替明年整體營運注入活水。

(中時 )