高齡少子化社會來臨，台南市大內區人口數約為9600人，老人人口比例占四分之一，為照顧失能、行動不便長者，大內區最多曾有4家自助餐店輪流提供近40人的送餐服務。為提供長者更健康營養飲食，大內區公所明年起委託專業協會提供送餐服務，13日並先請長輩試吃提供意見。

大內區自2003年鄉自治時期就開始送餐服務，由公所自行辦理，與鄉內自助餐店合作，由志工隊送餐，全盛時期有4家自助餐店輪流提供便當，送餐人數約近40人，自明年起將由社團法人台南市樂齡生活品質促進協會接手周一至周六的營養午餐。

樂齡生活品質促進協會理事長胡正參表示，協會結合康慈老人長期照與中心的營養師、證照廚師，因應長照政策為讓長者特製餐食，藉由送餐服務，志工到宅關懷問候長者、營養師定期訪視，讓長者吃得下、吃得夠、吃得對、吃得健康，提升健康程度。

為了了解長輩個案餐飲及營養需求，13日中午公所舉行送餐試吃活動，阿公阿嬤們對菜色都非常滿意，也有人希望米飯不要煮太爛，又怕造成廚師的困擾，協會也一一記錄下長輩的需求。

由於經費有限，大內長輩星期日的供餐費用，將由長期贊助大內供餐費用的桂田功德林繼續提供。大內區長李賢村13日也頒發感謝狀予桂田功德林，以及多年來幫忙送餐的石子瀨、頭社、環湖社區志工，及裕昌農業行、基昌行、欣再發商號等商行。

(中時 )