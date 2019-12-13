大陸國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議，通過《中華人民共和國外商投資法實施條例（草案）》（下稱條例），實化促進和保護外商投資的措施，其中值得注意的是，明確要求台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項參照外商投資法和《條例》執行，為包括台企等中外資企業營造一視同仁、公平競爭的市場環境。

《中國政府網》報導，外商投資法將於明年1月1日實施，而《條例》也將於明年1月1日同步配套實施，法條重點圍繞外商關切，從行政法規層面實化和明確了相關事項：第一，是平等對待內外資企業，規定在項目申報、土地供應、稅費減免、資質許可等方面一視同仁；外資企業依法平等參與國家、行業、地方等各層次標準制定修訂，可提出標準立項建議，並承擔標準起草等工作；政府及其有關部門不得限制外資企業進入政府採購市場或實行差別及歧視待遇。第二，是強化投資保護，明確國家對外國投資不實行徵收，特殊情況因公共利益需要徵收的，應依照法定程序和規定進行，並按市場價值給予補償；禁止利用行政許可、行政處罰等手段強制或變相強制外國投資者、外資企業轉讓技術；第三，是規定主管部門在審核相關行業、領域准入許可時，不得在許可條件、申請材料、審核環節、時限等方面對外國投資者設置歧視性要求；第四，是規定了不依法平等對待外資企業、違法限制外資企業平等參與標準制定、不履行政策承諾、強制轉讓技術等違法行為的法律責任。

(旺報 )