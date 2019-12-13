川普推文稱假新聞 離岸人幣聞訊又破7 22:372019/12/13 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於台北時間13日晚間22時左右發布推文，指稱美國媒體《華爾街日報》對於中美貿易達成協議的報導是一個「假新聞（Fake News）」，尤其是針對關稅稅率調整的內容。川普推文一發，離岸人民幣兌美元匯率又立即重貶，22時30分左右，離岸人民幣一度大貶超過700個基點，又摜破7大關。 12日離岸人民幣一度漲超過1000基點，最高見到6.9237，1最終收在6.9417，上漲847基點，漲幅達1.21％。 (旺報 ) #離岸 #人民幣 #基點 #川普 #假新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 川普警告恐失去一切 北韓反批川普焦急老頭 19:412019/12/09 國際 瑞銀：彈劾川普不是問題 大選才是關鍵 22:032019/12/10 財經 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 23:032019/12/10 國際 瑞銀：彈劾川普非重點 應擔心總統大選 04:102019/12/11 全球財經 川普成美史上第4位面臨彈劾總統 04:102019/12/11 國際大事 2項彈劾條款指控 川普說話了 12:212019/12/11 國際 共和黨轟彈劾是政變 美政壇嚴重分裂 22:202019/12/11 國際 川普再度譴責彈劾案是「獵巫」 22:542019/12/11 國際 躉購費率公聽會 開發商：希望明年度費率不降 18:212019/12/12 財經 財經熱門新聞 美元債務違約炸開！ 大陸國企陷20年來最大風暴 - 財經 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 財經 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 沒人買屋房價就會崩？專家道出絕望真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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