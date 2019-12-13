美國總統川普於台北時間13日晚間22時左右發布推文，指稱美國媒體《華爾街日報》對於中美貿易達成協議的報導是一個「假新聞（Fake News）」，尤其是針對關稅稅率調整的內容。川普推文一發，離岸人民幣兌美元匯率又立即重貶，22時30分左右，離岸人民幣一度大貶超過700個基點，又摜破7大關。

12日離岸人民幣一度漲超過1000基點，最高見到6.9237，1最終收在6.9417，上漲847基點，漲幅達1.21％。

(旺報 )