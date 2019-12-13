民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表態「沒意外會選2024」，那2024誰會是柯的對手？命理師詹惟中用擲骰子算出，柯P參選2024意願高，2024韓柯若對決，柯還是會輸韓。

詹惟中在談話性節目《國民大會》用擲骰子算2024，國民黨的韓國瑜拿到13；侯友宜為12，和韓是伯仲之間、朱立倫13；民進黨的賴清德為6，看來接替小英選2024的機率，目前來看機率是蠻低的；鄭文燦得到13，為下屆明日之星，在桃園的政績和地位，絕對不會輸賴清德；鴻海創辦人郭台銘則是9。

詹惟中分析說，柯P參選2024的機會有限，最肯定的是，力量是有限的。他看到一個事實，柯參選2024意願高，成功機率卻不高，就算參選了，目前來看，要想當選也是機會渺茫。而韓、侯、朱這3人算是藍營未來4年的強棒，是國民黨氣勢最強的。

名嘴羅友志問韓國瑜2020選勝了，2024會是柯的對手嗎？詹惟中回說，韓國瑜即使選上或選不上，對韓連任的機率仍是加分的。

(中時電子報)