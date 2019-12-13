新加坡與台灣跨國合作的電影《殺手撿到槍》，在12日釋出充滿年節氣息的海報跟預告，將國際級幽默帶進台灣春節賀歲檔期，其中最吸睛的莫過於女主角安心亞，每當她出現在鏡頭前便是滿身粉紅泡泡，連在槍戰中都要求槍要是粉紅色的，傻大姐的形象讓人笑破肚皮。

是元介飾演「虎頭蜂」，一圓他想演殺手的心願。（滿滿額提供）

安心亞在片中是超級粉紅控，全身裝扮都是粉紅色，連逃亡過程中也要先打扮好才願意出發，根本就是無厘頭的「粉紅公主」，而飾演男主角「虎頭蜂」的是元介，對這次的演出躍躍欲試，表示自己一直想演出殺手，感謝電影讓他圓夢，和他搭檔出任務的Mark則是天才駭客，由納豆飾演，他笑稱自己在電影裡功夫看起來不怎麼樣，但腦袋可是一等一的好。

除了3位主演外，預告中還可以看到林美秀及辛龍打扮成「犀利哥」造型現身菜市場，超猛裝扮加上火箭筒轟炸，既爆笑又無厘頭，還有來自新加坡的演員陳芷尤及陳俊權加入演出，讓電影更增添「笑果」。電影明年1月23日上映。

(中時 )