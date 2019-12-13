華語功夫電影傳奇之作《葉問》系列最終章《葉問4：完結篇》，由動作巨星甄子丹領軍，加上導演葉偉信、監製黃百鳴及國際武術指導大師袁和平原班人馬回歸，20日將在台上映，為響應影迷期待，出品方加碼宣佈自19日晚場起，搶先放映4DX版，將是台灣首部4DX版本的香港電影。

《葉問》系列上映之前，葉師父的各項特色，都會成為網友爆笑模仿的對像，凡是「打10個」、「尊重老婆」等都是影迷們熱烈討論的話題，12日晚上網路上便出現了一支由權威主播盛竹如KUSO葉問的趣味影片，他用獨特播報新聞的專業口吻，再戴著特別的中天眼鏡，與觀眾共同一窺葉問拳法過人的秘辛。

影片中可以見到葉問一身過人的詠春拳，全都是靠伺候老婆而練了出來，他為老婆捶肩膀練出無敵快拳，切各種水果與蔬菜，讓他更了解如何切人中路，追打蚊子便練出了一次打10個敵手的秘訣，讓他因做家務而功力加倍，影片一出，便讓不少影迷笑噴，獲得回響滿滿。

盛竹如（右前）搞笑KUSO解密葉問的修行之路。（華映提供）

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