台灣男子羽球好手王子維，此次吊車尾參加年終總決賽，今晚雖以1比2不敵丹麥選手安東森，但王子維仍在小組賽1勝2敗憑藉較佳得局優勢晉級四強，創下台灣本土選手第一人紀錄。

台灣歸化名將陳鋒，1995年入籍，1996年在當時的年終大獎賽封王，寫下光榮史頁，此後20多年來始終沒有台灣男子選手站上年終賽單打四強舞台，然而，王子維卻能在第一次參賽就能闖進最後四強，比起老大哥周天成還要厲害。

王子維這次小組賽首戰0比2不敵日本球王桃田賢斗，次役2比0輕取印尼選手克里斯提，而克里斯提2比0勝安東森，安東森1比2不敵桃田賢斗。

桃田賢斗今晚直落二擊敗克里斯提，王子維與安東森還沒開打就知道至少拿下1局就能闖進四強，王子維首局18比13取得5分領先優勢，眼看就能輕鬆達到目標，沒想到安東森硬是不服輸，不但躲過王子維的3個局點，還以23比21逆轉勝。

或許是首局拚得太過激烈，安東森第二局體力下滑得很嚴重，王子維打握住機會打出7比0攻勢，隨後迅速拉開差距來到17比5，安東森回神過來連得6分，可惜還是為時已晚，王子維21比12勝出，扳平局數，四強門票也提前到手。

決勝局，王子維一度喊出傷停治療，讓球迷嚇出一身冷汗，倘若王子維退賽，四強門票也將失去，更別說4強的3萬美元獎金了。幸好王子維無大礙，經過簡單治療後立刻上場，但最終仍以12比21敗陣，沒能用勝利寫下雙喜臨門紀錄。

(中時 )