美國總統川普於周五深夜推特上發表推文說，《華爾街日報》有關於美國與中國大陸貿易協定的故事是「完全錯誤」的，尤其是有關關稅的說法，那是「假新聞」。川普還消遣了《華爾街日報》：「你們應該找個更好的洩密者」。

在不到股市一天的短暫歡欣之後，美國總統川普又再度改口。他發表推文反駁《華爾街日報》關於美陸貿易協議的報導說，《華爾街日報》報導完全錯誤，尤其是關於停止加徵關稅一事，完全是假新聞，他們應該找到更好洩密者。

不過，除了提到「關稅」之外，川普的推文並沒有提供更多有關細節，亦未指明是《華爾街日報》的哪一則報導。

美媒FXstreet指出，川普所指可能是《華爾街日報》報導中有關川普與北京達成一項有限的貿易協議，該協議將降低大陸進口產品的關稅，並取消原定於週日生效的新關稅。

《華爾街日報》此前曾引述消息人士報導稱，美方談判代表提議把價值3600億美元的中國大陸輸美商品現行進口關稅減半，並取消原定於10月15日開始徵收的額外關稅。作為交換條件，北京必須滿足美方的數項要求，包括增加中國大陸對美國農產品和其他商品的採購。

很顯然地，川普不認為美方已經同意先停止12月15日預定開徵的關稅做為達成協議的條件。按川普過去的說法，是要協議簽署後，才會停止已宣布開徵的關稅。以目前情況看，川普與其談判團隊在與北京交手過程中已陷入無窮盡的咬文嚼字，很多外洩的談判訊息恐怕會愈來愈令人懷疑其真實性。

(中時電子報)