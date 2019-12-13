台東縣日前有位民眾撥打119謊報家中有人被割喉瀕死，消防局接獲消息後，大陣仗抵達後發現僅是發酒瘋，胡言亂語報案，當場對女子開出3000元罰單。

前月23日凌晨3點半，1名住在知本地區的林姓女子撥打119報案，表示家中有人被割喉沒了呼吸，消防局獲報立即派遣消防車與救護車前往，並通報警察局有傷害事件發生。

但救護人員與警方到場後卻遍尋不著傷患，找到報案的林姓女子確認後才發現僅是林女酒醉後胡言亂語，在與勤務中心確認後，隨即向林女開出1張謊報救護案件的3000元罰單。

台東縣消防局救災救護指揮中心主任林錦松表示，目前消防法已經修正，若是有謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話等行為，可以處罰3000元以上15000元以下罰鍰。

而119電話是為了火警、急病或是受傷、災害發生等緊急狀況所使用的報案電話，請民眾不要為了無關的事情任意撥打，如果延誤了真正需要救援的案件，會造成不可挽回的遺憾。

台東縣消防局也提供數據，今年度119總計受理各類案件共15212件，但是額外各種嬉鬧、打錯電話、詢問非緊急事故、不小心按到的來電數量卻高達12763件，幾乎是1比1，實際上也造成119相當大的負擔，可能造成真正緊急需要的民眾無法撥打進來，希望民眾在撥打119前，確認狀況是屬於火警、緊急救護或是災害搶救之一，讓119緊急電話能發揮最大的功效。

(中時 )