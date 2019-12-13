中央氣象局表示，明(14)日東北季風減弱，天氣與今天類似，各地早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東北部地區有局部短暫雨，花蓮及北部山區有飄雨機率。

氣溫方面，清晨輻射冷卻仍容易使局部地區出現低溫，白天北部高溫24-26度，東半部地區高溫約23到25度，西半部地區最高可達29度，中南部地區日夜溫差相當大，提醒大家適時調整穿著。

中南部地區在午後臭氧濃度升高，加上原有汙染物累積，可能一連好幾天空氣品質都會亮橘燈或紅燈，建議外出配戴口罩為佳。

環保署空氣品質監測網預報顯示，明日環境風場仍為東北東風，迎風面北部及東部地區擴散條件佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )