外送平台夯，去年經濟產值高達237億元，現在不只送美食，連生鮮、尿布都有服務；擁有14家實體通路、4個網購平台的愛買量販宣布，下周二(17日)將與Foodpanda合作，首波外送推出近500款商品，外送服務店先以新北板橋南雅店為主，涵蓋範圍為新北板橋南雅店4-5公里內，滿足周邊住宅、醫院和辦公大樓等人口的日常所需。

愛買表示，在Foodpanda外送平台上的商品包括肉類、產銷履歷蔬菜、火鍋湯底和火鍋料、烘焙、熟食等，連尿布、寵物食品、女性生理用品等都包含在內；看準年底送禮旺季、加上聖誕節的聚會商機，預計外送服務上線後，月訂單數上看3000筆，未來不排除其他分店陸續導入外送服務項目。

適逢年末年節送禮時節，愛買表示，這次與外送平台合作，特別準備板橋名店小潘鳳梨酥、觀光客最愛佳德鳳梨酥以及台中伴手禮六月初一 8結蛋捲等；冬至快到了，湯圓也可以外送給忙碌的民眾。

(中時 )