峴港世界級海岸沙灘。圖：五福提供

峴港熱門景點黃金橋。圖：五福提供

蘭卡威海天一色。圖：五福提供

引起廣大討論的星宇航空，即將在明年小年夜(2020／1／23)開航，第一波段航點包括越南峴港、馬來西亞檳城以及澳門，五福旅遊也設計好相關行程，就等下周正式開賣。同步推出「與星宇航空一起首航出發!」票選抽獎活動，民眾只要在活動期間到活動頁面上選出最想搭乘星宇航空前往的城市，就有機會抽中星宇航空周邊限量好禮!

三個首航行點之一的峴港，更是近年台灣炙手可熱的新興旅遊城市，當台灣還在寒冷的冬天中，想享受陽光普照的假期，就推薦到一年四季都溫暖的峴港。這裡的美溪沙灘被譽為全球六大美麗的沙灘之一，海岸線綿延三十多公里，可享受世界級的美景，清澈的海水、潔白乾淨的沙灘、熱帶風情的椰子樹，充滿度假感。

熱門的打卡景點，絕對少不了斥資20億美元打造的黃金橋！被一雙巨大石手托起的黃金橋，聳立於海拔超過1400公尺的位置，因此擁有絕佳視野，放眼望去，可欣賞層次十足的山景。不論是跟遼闊的美景或巨大的石手合照，都相當壯觀；想來點在地的特色體驗，推薦到會安的迦南島坐竹桶船，穿梭原始風光，體驗釣螃蟹的樂趣，都將讓人留下獨特的回憶。

馬來西亞的檳城則是在2008年被列入世界文化遺產，擁有著獨特的文化與建築特色，不僅有富有特色的的小印度區，可以享用到印度拉茶與拉餅外，還有部分英式建築，以及全球罕見的姓氏橋，搭乘著三輪車漫遊古城，來趟富涵文化滋養的深度旅行，更可以由檳城前往知名的度假島嶼蘭卡，入住五星渡假村，享受海天一色的絕美景觀，徹底放下平日生活中裡的繁忙。

「與星宇航空一起首航出發!」活動網址

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