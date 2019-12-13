遠航停飛，行政院副院長陳其邁今天召開跨部會會議，指示財政部立即督促公股行庫，進行確保債權動作，並且確保旅客權益。

遠東航空昨天無預警宣布，因長期虧損及資金籌措困難今天起停飛，不過遠東航空董事長張綱維今天說，是主管誤判情勢，資遣員工跟停飛公告是烏龍。

因應遠航事件，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁今天召開跨部會會議，包括秘書長李孟諺，以及勞動部、交通部、民航局、財政部等相關部會出席。

交通部正積極處理遠航陸續需發生包含票務、旅行社業貨款等問題，至於旅客滯留境外的部分，目前清查日韓跟中國大陸，已分別聯絡外交部與陸委會，協助處理。

會中決議，勞動部跟台北市勞動局配合，針對遠航涉及違法大量解僱的部分，積極辦理，以保障遠航勞工；另為維護旅客、勞工與旅遊業者權益，張綱維若符合大量解僱勞工保護法或其他民航相關法令限制出境的規定，就積極辦理、多管齊下。

(工商 )