美國11月零售銷增幅遜於市場預期，代表消費者在年終購物旺季期間減少購買非必需商品，恐影響美國年終銷售數據，進而影響第四季經濟表現。

美國商務部13日公布，11月零售銷售經季調後月增0.2％，至5,280億美元，遜於華爾街日報調查經濟學家意見預估的月增0.5％。與2018年同期相比，11月零售銷售攀升3.3％。

商務部同時上修10月零售銷售數據，由初值的月增0.3％上調至月增0.4％。零售銷售係衡量消費者在商店、餐廳和線上購物支出金額。

排除汽車、石油、建材和食品服務等項目後，11月核心零售銷售月增0.1％，亦不如10月未經修正的月增0.3％。

與年終假期贈禮相關的多個銷售類別，例如服飾店、百貨公司和運動用品店，11月零售銷售數據皆呈現下滑。此外，11月酒吧和餐廳支出月減0.3％，寫下2018年12月以來最大減幅。

美國年終購物旺季自感恩節次日的黑色星期五開跑，11月對零售商而言是業績進補的重要月份，特別是百貨公司、服飾店和線上商場。由於2019年的感恩節較晚，整個年終購物季較2018年少了6天。

11月零售銷售疲弱暗示消費者支出減弱，可能影響第四季經濟擴張力道。消費者支出是美國經濟成長的主要推動力，占整體經濟產出比重超過三分之二。

美國第三季經濟季增年率為2.1％，11月零售銷售數據不如預期，恐讓經濟學家下修第四季的經濟成長預測。宏觀經濟諮詢公司（Macroeconomic Advisers）近期預估，第四季GDP擴張1.9％。

根據商務部報告顯示，電子產品與家電業者11月零售銷售月增0.7％，但年減1.5％。占整體零售銷售比重達20％的汽車和零件銷售，11月月增0.5％。

(工商 )