新創公司-漢鼎智慧科技，是國立中興大學機械系教授陳政雄歷年執行科技部整合型專案計畫成果，106年獲得科技部價創計畫補助，經科技部審查通過成立新創公司。漢鼎智慧投資2億元進駐中科園區，12月陸續獲得「學術創業先鋒」與「未來科技突破」雙料大獎的肯定。

中科管理局表示，漢鼎智慧產品超音波非接觸式電能傳輸電控模組與刀把，屬於非接觸電能傳輸，不同於傳統滑環的接觸式傳導因高速主軸趨勢下產生熱摩擦問題，具備加工精度佳、低耗能及壽命長等優點，並應用於半導體、光電、航太、醫療器材、精密機械與精密模具等各種產業的精密加工，特殊非接觸傳輸及模組化設計，安裝迅速並有助連續生產，有利廠商順利導入該產品。

此外，漢鼎智慧研發高效率、高品質的智慧多軸超音波複合加工技術應用（如複合材料、硬脆材料）與裝備，可解決客戶端對新材料加工工藝、製程參數陌生的狀況，未來規劃研發及生產工業4.0智慧型刀把，提升競爭力。

中科管理局進一步表示，漢鼎智慧將結合台灣工具機廠商的經驗，以品質精良、價格具競爭力的產品，導入世界市場，促成台灣成為亞洲、甚至全球新材料加工裝備的研發與供應基地，並成為世界指標性的領導品牌。

(工商 )