英國首相強生為突破脫歐在國會卡關的僵局，孤注一擲解散國會改選的險招成功，大勝反脫歐勢力贏得絕對多數優勢，為明年1月底前與歐盟分手掃除路障。強生的保守黨強勢勝選，有助降低英國硬脫歐的風險。

強生接下來的首要之務，是將《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）重新送交下議院表決通過，才能如期於明年初脫歐，進入與歐盟貿易談判的階段。

據英國廣播公司（BBC）報導，保守黨人士透露，強生下周一（16日）會先在唐寧街首相府進行小幅度內閣改組。然後周五（20日）將《脫歐協議法案》送回下議院，交由新科議員重新表決。

由於保守黨篤定取得國會的絕對多數優勢，《脫歐協議法案》可望順利過關，為英國明年1月31日前與歐盟分道揚鑣鋪路。英國確定脫歐後，便可在數周內啟動與歐盟的貿易談判。

英國這個全球第5大經濟體，與歐盟協商如何重塑脫歐後雙方貿易等各方面關係的過渡期間，英國仍將和歐盟維持關係直到2020年底。

貝倫伯格銀行（Berenberg）資深經濟學家皮克林（Kallum Pickering）12日發表研究報告指出：「明年1月31日得以有序脫歐，可減少英國脫歐的不確定性。」

然該經濟學家也提醒，萬一英國和歐盟無法在脫歐過渡時期結束前，及時達成貿易協議，英國仍有硬脫歐的疑慮。

不過皮克林強調即便如此，強生走解散國會險棋大勝，奪回國會多數地位，至少能大挫保守黨內強硬疑歐派的銳氣，方便強生視情況爭取更長的脫歐過渡期，朝市場歡迎的軟脫歐方向發展。

(工商 )