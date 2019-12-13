威世登台南永康門市13日舉辦璀璨30感恩募款捐救護車暨公益捐贈記者會，場面熱鬧。(曹婷婷攝)

「威世登時尚珠寶」今年12月歡慶30周年，迎接30歲，選擇從公益出發。

威世登台南永康門市13日舉辦璀璨30感恩募款捐救護車暨公益捐贈記者會，由蔡金來董事長及曾馨儀副總經理率領各部門主管將29周年舉辦「公益祈福博杯比賽」募款成果共43萬6508元，捐出其中31萬2618元給「財團法人創世社會福利基金會」，另捐出6萬元給「社團法人高雄市愛種樹協會」，並同時頒發6萬3890元獎金及獎牌給參與「公益祈福博杯比賽」月冠軍、季冠軍及年度總冠軍的幸運比賽得獎者。

「威世登時尚珠寶」曾馨儀副總經理表示，威世登一直秉持取之社會用之社會企業使命，積極投入社會公益，關懷弱勢族群與急難救助從不間斷。30周年慶揭開感恩募款捐救護車活動序幕，為達成募款捐救護車目標，將透過每日捐直播募款抽獎活動、您捐我送珍珠項鍊義賣活動以及全省11家門市每星期六、日輪流舉辦VIP日夾鑽送鑽比賽募款活動及不定期舉辦公益募款講座、直播募款等，完成募款使命，募款所得款項將全數做為捐救護車給台南政府消防局專用款。

蔡金來董事長白手起家，在台南西門路西門圓環旁創立第一家威世登時尚珠寶創始店，同時威世登也是台南第一家跨至外縣市開連鎖店的珠寶公司，目前共11家直營門市。

30而立，蔡董事長感謝一路愛護支持的主顧與朋友，因此，30周年慶期間獻出一連串驚喜回饋答謝大家，包括來店禮買就送999招財鼠金鉑鑲和田玉佩、折扣禮買2送1及滿仟送佰、滿額禮送金鑲和田玉佩及30週年時尚之星珠寶收藏盒、璀璨30加購專區買1＋139折等。

(中時 )