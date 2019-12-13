香港政府今天公布的數字顯示，去年香港貧窮人口高達140萬6500人，以目前749萬人口計算，大概每5人中有1人被列為貧困人口，已創下10年來最高記錄。

《中央社》引述香港政府公布的《2018年香港貧窮情況報告》指出，去年獲政府資助後的貧窮人口為102萬4300人，貧窮率為14.9%；如果沒有政府資助，貧窮人口高達140萬6500人，貧窮率是20.4%。

官方香港電台報導，在年長者方面，在資助政策介入前，去年的長者貧窮人口為51萬7千人、貧窮率為44.4%，與2017年相仿；介入後貧窮人口減少15萬7千人，減至36萬人。

在兒童的貧窮率方面，在資助政策介入前為23.3%，較2017年的23.1%高，但是在介入後，貧窮率降至16.8%，較2017年的17.5%，顯著下跌0.7個百分點，是有記錄以來新低，主因是受惠於聚焦兒童的職津扶貧成效。

對於貧窮人口再創新高。扶貧委員會委員劉愛詩認為，人口高齡化及過渡性青年貧窮問題值得關注，建議政府在長遠扶貧策略上作出研究。

劉愛詩指出，就業是解決貧窮的主要方向，在目前經濟環境下，社會各界可重整就業結構，例如重點推出長期人手不足的職位，吸納因近期社會問題而失業的人士；一方面短暫解決失業，也可提升求職人士的技術能力，再配合在職家庭津貼等就業政策，相信最能夠改善貧窮問題。

近幾年來，隨著香港貧窮人口持續上升，港府不斷加大資助貧窮家庭，尤其自前行政長官梁振英起，這些資助包括綜援（每月給予貧窮家庭生活固定生活費）、老人和兒童生活津貼等。

(中時電子報)