美國聯邦眾院司法委員會今天上午10時（台灣時間13日晚11時）針對彈劾美國總統的2條條款進行表決，通過濫權與妨礙國會調查的兩條彈劾條款。

預計下周逕付院會表決，如果51％眾議員通過，川普便會遭到彈劾，接下來由參議院接手調查，預計川普最快將在明年現身參院接受調查。若2/3參議員認定川普罪名成立，川普將卸任總統，由副總統彭斯接任。

(中時 )