眾院司法委員會通過對川普的兩條彈劾條款 23:392019/12/13 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 眾院司法委員會通過彈劾川普條款（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾院司法委員會今天上午10時（台灣時間13日晚11時）針對彈劾美國總統的2條條款進行表決，通過濫權與妨礙國會調查的兩條彈劾條款。 預計下周逕付院會表決，如果51％眾議員通過，川普便會遭到彈劾，接下來由參議院接手調查，預計川普最快將在明年現身參院接受調查。若2/3參議員認定川普罪名成立，川普將卸任總統，由副總統彭斯接任。 (中時 ) #川普 #彈劾 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 川普警告恐失去一切 北韓反批川普焦急老頭 19:412019/12/09 國際 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 21:302019/12/10 財經 瑞銀：彈劾川普不是問題 大選才是關鍵 22:032019/12/10 財經 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 23:032019/12/10 國際 瑞銀：彈劾川普非重點 應擔心總統大選 04:102019/12/11 全球財經 川普成美史上第4位面臨彈劾總統 04:102019/12/11 國際大事 2項彈劾條款指控 川普說話了 12:212019/12/11 國際 共和黨轟彈劾是政變 美政壇嚴重分裂 22:202019/12/11 國際 川普再度譴責彈劾案是「獵巫」 22:542019/12/11 國際 國際熱門新聞 加州海灘驚見千隻老二 原來是這種生物 - 國際 太罕見！30度高溫狂下大冰雹 這城被淹慘狀曝光 - 國際 陸美貿易協議又有變數！川普推文否認華爾街日報報導，斥完全是假新聞 - 國際 特殊才藝！她很會撈金魚 竟被日本的大學錄取了 - 國際 傳川普已批准初階貿易協定 取消15日對陸關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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