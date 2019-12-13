針對蔡英文論文門，網路節目主持人彭文正已正式對蔡提出「確認論文不存在」的民事告訴。彭文正今天竟爆料說，有一個「深喉嚨」告訴他，關鍵是證人至少有30個，官司一定會贏。

彭文正在《政經關不了》指出，拿到博士學位證書有一些必要條件，小英講的話沒有錯，沒有論文就沒有學位，換句話說有學位就有論文，但是只有論文，不一定拿到學位。彭文正說，心理學家跟他說，小英已經在透露，從心理學家的角度，已在告訴你，「我的學位證書有了，可是我的手邊沒有論文，若你要看我的學位證書，我可以拿給你看，看一份不過癮，我可以給你3份，但是你要看我的學術論文，門都沒有，因為我知道它2266見不得人，你不要逼我拿出來。」可是蔡被他們這一群人逼到沒有辦法。

彭文正表示，心理學家也告訴他說，蔡來了一招叫「區隔群眾法」，就是知道無法騙所有人於永遠，所以她選擇騙少數人於一時或多數人於一時，她用一個策略，把這本很糟糕的論文丟出來，讓大家論戰，一部分人說她有論文；另一部分人則說，她那個不是論文。蔡把策略導向讓大家相信她有論文，只是品質不好，她看似成功地把危機化解了。

彭文正爆料說，有一個「深喉嚨」告訴他，官司一定會贏，縱使有一些御用律師唱衰，但絕對贏，因為這個案子無法吃案，這案子的證人至少有30個，證人若有3個，做偽證還有可能，但30個人都一起做偽證，比登天還難。

(中時電子報)