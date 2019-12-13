義大利羅馬國際鋼琴比賽（Concorso Pianistico Internazionale “Roma” ）再添一台灣得主，國立台灣師範大學音樂系三年級生林東毅，日前拿下羅馬國際鋼琴比賽新秀組第二獎，林東毅表示，經過大賽的觀摩和洗禮，「未來我期待自己的演奏能更有爆發力，音色也還有可發揮的空間。」

林東毅1998年出生於嘉義，自幼學琴，畢業於嘉義崇文國小音樂班，主修鋼琴，副修小提琴，但對小提琴不是太有興趣，國中因緣際會下，考入北興國中管樂班，轉而學習打擊樂，但仍是以鋼琴為主修，高中畢業於台中清水高中音樂班，現就讀於台師大音樂系，師承鋼琴家葉綠娜。

這趟羅馬比賽，台師大為他申請獎學金，讓他的旅途無後顧之憂。大會規定每人彈20到30分鐘曲目，其中有一首必須是貝多芬作品，林東毅選定貝多芬《華德斯坦》奏鳴曲的第一樂章和史特拉汶斯基的《彼得洛希卡》作為比賽曲目，最後拿下第二獎，首獎為日本鋼琴家川本嵐，新秀組共有28位選手參賽。

羅馬國際鋼琴大賽是由羅馬蕭邦文化協會舉辦，舉辦至今邁入第29屆，過去曾拿下羅馬國際鋼琴大賽首獎的台灣鋼琴家，有陳瑞斌、程彰、林瑋琪等3人。

今年共有來自四大洲20個國家108名選手參賽，賽程以年齡區分為少年組（19歲以下）、新秀組（19歲到25歲），以及鋼琴四手聯彈、雙鋼琴及蕭邦獎（Chopin Prize）等五個參賽組別，全賽程自11月30日起至12月9日結束，於羅馬國家議會所授予榮譽的一間古蹟修道院內舉行。

據了解，今年評審主席為Marcella Crudeli，她帶領包括內蒙鋼琴家王欣（Xin Wang）、Luca Rasca等8位評審參與評選。每組首獎獎金可獲得7000歐元（約折合新台幣25萬元整），以及可獲得線上發行數位專輯機會，以及音樂職涯諮詢。

(中時 )