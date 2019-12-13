美國總統川普在臺北時間13日深夜發布推文表示：我們已經同意與中國達成一項非常大的第一階段協議。他們同意進行許多結構性改革，大量購買農產品、能源和製成品，以及更多的產品。25％的關稅將保持原樣，剩下的大部分將徵收7.5％

(旺報 )