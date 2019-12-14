在全球屏息等候下，中國商務部於13日晚間11時在北京就中美貿易協議談判召開記者會，中國商務部副部長王受文表示，經過兩國談判團隊努力，中美就首階段貿易談判達成協議，美國將分階段取消關稅。

綜合外媒報導，13日清晨傳出，美國總統川普批准與中國達成的首階段貿易協議，避免原定12月15日對中國商品加徵新一輪關稅，全球股匯市同聲歡呼。王受文晚間在宣讀聲明時指出，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美首階段經貿協議文本達成一致。

首階段協議文本包括序言、智財權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

王受文稱，本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。協議相關內容的落實，將有助於強化智財權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在中國合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

聲明指出，雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後，希望中美雙方能夠遵守協議約定，努力落實好首階段協議相關內容。

出席本次記者會的中國官員除了商務部副部長王受文外，還有中國國家發改委副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光及農業農村部副部長韓俊。

本次記者會召開前約1小時出現插曲，美國總統川普突然發布推文稱，華爾街日報關於中國交易與關稅的聲明報導是完全錯誤的，直斥是「假新聞」。而在13日清晨美方透露出樂觀信息，但中方一直未有表態，令當日全球市場情緒起伏不定。

(工商 )