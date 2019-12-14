張綱維訊後限制住居出境出海 稱：會讓遠航持續經營

遠東航空無預警停飛，董事長張綱維被台北地檢署依違反《民用航空法》等案傳喚到案，經過3小時的庭訊，檢察官訊後諭令張限制住居、限制出境、出海，張綱維離開北檢前表示，非常感謝主管機關及所有大家的努力，他也會讓遠航持續經營，謝謝大家。

由於遠航12日發生跳票，並且無預警停飛，民航局於是依違反民航法將張綱維移送，檢察官認為張有必要到案說明，在13日上午張綱維舉行記者會前，將傳喚通知書送達遠航，通知張晚間7時到北檢應訊，就舊案及新案一併訊問張綱維。

檢方從8點15分開庭訊問，並在9點3分隔離訊問遠航副董事長鄭晴文，著深藍色外、灰色牛仔褲的張綱維坐在走廊長椅上，臉色顯得憔悴與無奈，並且因為庭訊過了用餐時間，由助理外出購買包子裹腹。

晚間11時34分庭訊結束，檢方以張綱維違反《民航法》法第110條之3擅自違法停業規定，為確保案件後續偵查及追訴，以及管理與輔導機關民航局與遠航公司後續協調處理旅客疏運及勞基法等與大眾權益有關事宜，諭令張綱維限制出境、出海及限制住居。

張綱維離開北檢時表示，今天他是來配合檢察官了解一些狀況，所有的人都希望遠航能永續經營，能保障一千多個家庭的生計跟工作權，非常感謝主管機關及所有大家的努力，他也會讓遠航持續經營，謝謝大家。

張綱維說，這次就是了解遠航整個這段有點烏龍的狀況，可能有些誤傳，導致讓某部分主管太急就章的行為，還有現在短時間的狀況，他想都已經釐清很清楚，「我們共同目標就是讓遠航永續經營」，謝謝大家。

(中時 )