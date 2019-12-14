中美達成第一階段經貿協議，大陸國務院新聞辦公室深夜11點舉行記者會。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中美雙方在保護智慧財產權8大方面達成共識，包括：商業秘密保護、與藥品相關的智慧財產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊，以及加強智慧財產權司法執行和程序。

王受文強調，中美雙方相向而行所達成的上述共識，符合中方關於加強智慧財產權保護的改革方向，有利於保護創新，有利於國外智慧財產權更多地進入中國，符合推動經濟高質量發展的需要。實際上，長期以來，中國政府一直高度重視智慧財產權保護，我們的智慧財產權保護水平也在不斷提高，這是我們改革的需要，也是中國經濟自身發展的需要。

王受文表示，前不久，在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上，習近平總書記明確指出，中國將營造尊重知識價值的環境，完善智慧財產權保護法律體系，大力強化相關執法，增強智慧財產權民事和刑事司法保護力度。大家也知道，黨的十九屆四中全會《決定》提出，要建立智慧財產權侵權懲罰性賠償制度，加強企業商業秘密保護。

王受文表示，下一步，中方將繼續按照既定的步伐和節奏，穩步改革完善智慧財產權保護體系，不斷強化知識產權保護水平。與此同時，落實雙方在這方面達成的共識。

(中時 )