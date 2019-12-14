臉書13日關閉挺韓社團，引起社會議論，被關的「韓國瑜總統後援會」管理員之一廖志成表示，早在8、9月就發現帳號「怪怪的」，發文按讚數從原本超過1000個頓時縮成個位數，他多次申訴，臉書卻置之不理，後來他成立「周錫瑋戰將後援會」社團，更被限制發文，廖先生11月20日正式對台灣臉書公司提告，呼籲臉書不得箝制言論自由，不得損害臉書用戶權益。

廖志成表示，他1個半月前還是「2020韓國瑜總統後援會（總會）」臉書社團的執行管理員，負責協助處理社團PO文、公告置頂，但8、9月時，他就發現臉書帳號有問題，在別的社團不能發文，只有在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」可以發文，然而觸及率從原本每次發文約1、2000個讚，突然降到個位數，甚至24小時之後還是零，令他懷疑臉書刻意鎖住他的觸及率。

10月20日，廖志成成立「周錫瑋戰將後援會」臉書社團，累積1萬3000多人追蹤，一開始貼文都沒問題，但後來臉書竟突然通知他1個月不能貼文、不能留言、不能按讚，有時還限制他不能審核貼文，他向臉書發訊申訴，卻完全沒有回音。

廖志成說，一般觸及率應該百分之百，只要是好友，或剛好有追蹤到的都能看到他的貼文，但現在他的發文，放了24小時頂多1、20人按讚，合理懷疑是觸及率被臉書鎖住，約1個月前，臉書又再次通知他停權1個月不得於各社團發布貼文留言，別人看不到貼文，但他認為，發文內容根本沒有人身攻擊，也沒有血腥暴力，對臉書的標準完全無所適從，甚至現在臉書限制他邀請自己的好友進社團，更令他質疑是刻意不要讓社團壯大。

廖志成自行蒐集截圖、視頻及網友提供的資料，11月20日正式到台北地方法院遞狀提告，主張若用戶沒有違反社群守則，臉書不得箝制言論自由、不得侵害用戶使用權利，並要求臉書要對台灣用戶公開道歉。

臉書13日移除台灣118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號，對外宣稱這些多重帳號試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，但廖志成強調，他的帳號是真實姓名，也通過手機號碼綁定，臉書根本毫無標準。

挺韓臉書社團管理員奈娜將表示，臉書無預警關閉挺韓社團、粉專，網路上已出現每日一詞「臉都綠了」，KUSO台灣臉書針對性對於正面挺韓的社團進行攻堅，卻放任一堆「只是堵藍」、「打馬悍將」、「韓國瑜草包選總統後援會」充滿負面文宣、散布仇恨及惡劣醜化韓國瑜的粉專為所欲為。

(中時 )