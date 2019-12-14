川普是地表最強投顧分析師,這早就是眾所皆知的事了。然而,只要川普還是美國總統,我們就不能碰陸股了嗎？

從總投角度來看,陸股能不能投資和川普沒有直接關係,卻有加乘效應。只要你能掌握總投的二個基本策略,就算川普連任,陸股還是可以做中長期佈局和獲利。

如果你有長期觀察股市，你會發現，每當美股來到過超買熱區，川普就會喊利空。相對的，美股來到超跌區，川普又會釋放利多。

只要你能掌握川普操控股市的節奏，不只是陸股，全球股市都可以碰，而且還可以跟著川普賺錢。

但有人會問美中貿易戰不是會毀滅全世界嗎？

老實說，美中貿易戰從主力角度來看，不過就是個控盤工具，否則，當主力沒有讓人崩潰的恐慌，主力如何抄底？沒有讓人忘我的煙火行情，主力如何出貨呢？

同樣的，陸股的操作短線震盪太大，消息面真真假假，心臟和睡眠品質不好的朋友不要做短。

倒是從周Ｋ和月Ｋ來做中長期佈局，反而可以借著川普和美股上下節奏，來擬定交易計劃。

例如，從月Ｋ來做中長期佈局，可在近幾年最大量成交的底部（HQB)和上方頸線，所夾出的區間，來操作。

總投的操作二個基本策略（日後在總投課程中也會說明），一個是順勢，另一個是逆勢。

圖文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載

所謂的順勢，就是等上證帶量突破頸線時，你再加碼進場，一旦拉回跌破頸線就停損。

如果你不是很有錢，而且比較膽小，最好操作順勢交易。

逆勢的操作則是等上證量縮跌破HQB時，就低檔分批承接，等價格衝上區間上緣，也就是頸線價位時就可先出場，除非又帶大量突破頸線上攻，否則先獲利入袋。

當然了，那時如果川普放利多，且又大量突破頸線上攻，則可等到攻到4420高檔區再出場，賺一個大波段或半個周期。

可想而知，要做逆勢的朋友，籌碼必須要比較多，而且要膽大有耐心才行。

同理，想做小波段的也可用周Ｋ來佈局，操作策略是一樣的。

圖文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載

(本文僅供參考,投資有風險,請謹慎評估)

※本文由狄驤授權轉載，原文刊載於PressPlay

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(中時電子報)