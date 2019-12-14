手機品牌掀起鏡頭大戰，台灣能做出高階手機鏡頭的大立光和玉晶光，現在高階產能供不應求，台中光學產業明年將有榮景可期。

一波手機鏡頭升級潮，已經正式展開，這波潮流，將帶動台中光學產業進入黃金時代。

蘋果推出配備3鏡頭的iPhone 11 Pro後，不到2個月，小米加碼，推出擁有5顆主鏡頭的手機。

小米的新手機，推出的規格十分驚人，除了主鏡頭解析度提高到1億畫素，還在其他旗艦機種都有的超廣角和望遠鏡頭之外，增加了專拍人像的中焦段鏡頭，和可以拍攝1公分左右物體的微距鏡頭。

值得一提的是，大立光電最頂尖的8P鏡頭，也在這支手機上第1次亮相。8P的意思是，這顆鏡頭是由8片塑膠鏡片組成，這個微小的鏡頭必須在1公分左右的高度裡，表現出最好的光學品質。

這一次，大立光的8P鏡頭，讓鏡頭光圈最大可達1.7，由於光圈數字愈小，代表能收進更多的光，才能提供1億畫素所需的超高解析度，這支手機一推出，就登上手機拍照評測網站DxOMark第1名。

小米不是特例，今年，三星和華為推出的新旗艦手機，都搭載4顆主鏡頭；明年，全世界前5大手機廠商都會推出鏡頭更多的新旗艦手機，例如，三星明年初推出的Galaxy 11，將增加到4鏡頭，索尼計劃推出6鏡頭旗艦機，蘋果頂級手機也將在3鏡頭之外，再增加1顆高階ToF（飛時測距）鏡頭。

ToF鏡頭設計會讓蘋果在AR（擴增實境）新應用上取得領先地位，「蘋果把收發紅外線拆成兩個部分」，廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇分析

這顆鏡頭讓手機能取得深度資訊，只要拍一下，就能把平面的影像立體化，變成AR立體模型，加上蘋果自有的AR軟體平台，想像空間無限。AR相關應用因此是手機鏡頭下一個熱門商機。

蒲得宇觀察，明年手機支數雖然只有微幅成長，但手機鏡頭市場卻處於高速成長期。手機加平板用的鏡頭市場，去年市場規模是38億美元，今年成長18%，達到45億美元，明年將再成長2成，達到54億美元的規模。

JP Morgan今年也發出報告，3鏡頭市占率將從今年18%，明年成長為29%，幾乎增加1倍，但單鏡頭手機市占率將從今年33%，明年降為12%。

蒲得宇觀察，手機鏡頭增加是一個不可改變的趨勢，「用過3鏡頭的手機，你恐怕很難回去用只有1個鏡頭的手機」。而且，不只是鏡頭數變多，對鏡頭的要求也變高。JP Morgan報告也指出，明年蘋果也會將主鏡頭從6P升為7P。

明年，手機鏡頭不但需求數量增加，規格也提高，單價可望進一步拉升，有機會出現營收、獲利都成長的黃金時代。

「明年手機鏡頭會出現供不應求的狀況，其實現在高階鏡頭就供不應求了」，蒲得宇觀察，整個市場明年需求增加兩成，明年第1季會有更多多鏡頭手機上市，但有能力大量供貨的鏡頭廠，只有大立光、玉晶光、舜宇和瑞聲4家。

(中時電子報)