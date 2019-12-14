創投老將邰中和，今年重押的數位光學平台已經完成，從華為、蔡司到GM都找上門談合作。他接受專訪，分享他對未來科技趨勢的投資心法。

過去40年，每一波的科技創新風潮，都經常看到邰中和的名字。

1976年，他參與創立宏碁，見證PC產業崛起；2000年網路泡沫前，他投資是方電訊，看好網路基礎建設的投資價值；後來，他成立旭陽創投，手機帶動IC設計公司的崛起，他投資的電源管理IC大廠立錡，高價賣給聯發科。每一波科技大潮，他都提早投資布局。

這幾年，邰中和又換了方向，「這幾年創投我都停掉了，」他接受本刊專訪時說，「這是自己的，我是全職在做這個。」這家公司的名字叫和蓮光電。

這恐怕也是邰中和投資生涯裡堅持最久的一項投資。成立已有20年歷史的和蓮光電，原本做的是液晶覆矽（LCOS）的投影技術，這項技術在顯示產業已不再熱門，但邰中和2009年卻接下這家虧損公司，一投就是10年。

在別人眼中，LCOS只是一種舊顯示技術，但在邰中和眼裡卻看到，加上軟體和IC設計能力之後，這項技術能變成用數位訊號控制光的核心元件，就像當年電腦帶動的數位化風潮，讓音樂、影像產業掀起翻天覆地的改變。他認為，光學產業也將進入用程式就能控制的新時代，這項技術將帶來許多的破壞式創新。

「我們就是一個IC設計公司」他解釋，「和蓮的核心就是設計控制光的軟體」，今年，他完成了兩個平台，一個叫X-on-CMOS，在CMOS控制基板上，放上各種材料，放上Micro LED，就變成自發光的Micro LED晶片、也能用來控制OLED，或是MEMS微機械結構。第2個叫空間光調制器（Spatial Light Modulator, SLM），和蓮利用LCoS顯示晶片控制光的相位，晶片上的上百萬像素，就像無數的小鏡子，只要透過軟體控制，不再需要複雜的調校，就能改變光的相位和波長。「今年我們的平台已經完成，明年會損益兩平，接下來就會有倍數成長。」邰中和說。

許多傳統的光學產品，數位化之後產生新的商機。像是賓士，去年宣布推出解析度達到百萬像素的數位車燈（Digital light），這款數位車燈可以在汽車前方路面上投射各種影像，甚至主動避免車燈照到路人的眼睛，因為，車燈裡有一顆百萬畫素解析度的顯示晶片，以雷射當光源，透過程式控制，車燈可以投射出不同形狀的光型，甚至是影像與數字。和蓮行銷副總林宗毅表示，目前正和國際LED大廠Lumileds合作開發Micro LED數位車燈，透過Lumileds要打入德國的車廠以及一線汽車零件供應商。

今年光電展，來自英國的Plessey公司，也展示他們跟和蓮合作完成自發光的MicroLED顯示晶片，在1片郵票大小的晶片上，顯示Full HD高解析度螢幕，他們現在準備在台灣投產，1年後，量產AR眼鏡，和蓮跟多家全球領先的MicroLED公司都有合作。同時，美國汽車大廠GM和多家車用電子代工廠也頻頻跟和蓮接觸，想用MicroLED設計車用的抬頭顯示器（Head-Up Display, HUD)。

目前，德國蔡司醫療科技也是和蓮的客戶，他們把和蓮的晶片內建在神經手術的設備裡，讓醫師神經手術開刀時，可以看到電腦投射虛擬的神經與血管畫面，知道該從哪裡下刀，這些資訊，都直接投射在顯微鏡的畫面裡。

這些應用大多仍和顯示有關，但和蓮開發的空間光調制器（Spatial Light Modulator, SLM），已經開始進入一些全新的應用，例如立體成像（hologra-phy）、光通訊（Wavelength Selective Switch, WSS），甚至生醫領域。

今年，中國通訊產業的代表就頻頻造訪和蓮，因為和蓮推出高解析度的LCoS 面板，適合做光波長選擇開關（WSS），這項極為難生產的光學設備，不只要高效，還必須準確，和蓮因此吸引他們的興趣。

邰中和解釋，和蓮的空間光調制器，把晶片上接近1000萬個像素，變成了可用程式控制的液晶反光鏡，用來控制光的物理特性，甚至可以用來改變光的相位和波長。最重要的是，所有光學特性的校正都能用程式完成，中國因此希望結合和蓮的技術突破技術瓶頸。「在大中華區，只有我們在做數位光學技術。」和蓮營運長徐榮說。

採訪中，邰中和還展示他們正在布局的尖端技術，「這個叫光鑷」，他拿圖片解釋，利用控制光，產生推力，讓兩道光像鉗子一樣，控制微小的細胞，「我們已經跟一家合作夥伴在合作了」。現在，邰中和要重啟當年宏碁起家時，推動第一台電腦的策略，推廣數位光學產業。

他解釋，當年投入PC的時候，還是微處理機和微電腦的時代，宏碁一開始也是代理別人的產品，一面做教育訓練，一面設計自己的產品。「當時就是中文電腦，」他回憶，他們不斷的辦教育訓練，培養人才，再設計出自己的個人電腦，「當時最大的困難是沒有作業系統，等到微軟出現，一下子所有的機會都打開了。」

為什麼要重押數位光學？「你看過一本書叫《Chaos Marketing》（混亂行銷）嗎？」他隨手在白板上畫出一條線解釋，市場的發展常常是在大爆發之前，出現大崩壞。短期來看，你無法預料未來的發展，就像當初，電晶體和個人電腦出現的時候，無法預料到現在的發展。

但是，長期的趨勢不會改變，「光學，你要說節能、高效，都需要它。」他舉例，台積電最倚重的設備廠ASML（艾司摩爾），就是飛利浦和蔡司技術結合而成的光學公司，整台設備由幾10組鏡子組成，光學能創造的價值可想而知。

「我跟施振榮先生講過，要借一下小教授（指宏碁第1台電腦）的名字，做光學的小教授。」邰中和認為，現在只是打造出工具，接下來要廣招通訊、汽車等各種領域的廠商合作，拓展數位光學應用，也開始在台灣開課，把懂電的人才，變成數位光學人才。

「只要培養相關的生態系，台灣有電的基礎，再加上控制光的能力，就能在原有的市場裡，再賺到新的錢。」邰中和說。未來1年，會是和蓮發展關鍵。

(中時電子報)