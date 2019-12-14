自2014年房市反轉以來，房價並沒有符合多數購屋人的期望大跌，品嘉建設創辦人、雙北老屋改建協會理事長胡偉良對此表示，真相是炒房行為依舊存在，因為他們吃定了民眾「買漲不買跌」的心理，就算買房的人變少了，這些炒房客也只是比以前賺的少，不足以說服他們罷手。

胡偉良在《胡偉良的房產觀點》中表示，大家都知道炒房破壞了市場環境，但看在錢的面子上，不僅不會說破，還可能會情願加入其中，雖然不少人在沒房的時候恨透了哄抬房價的人，可是在成為有房一族之後，卻也同樣希望自己買的房子可以升值，不知不覺就站在了唱高房價的一方。

胡偉良強調，或許有人認為，只要剛需階層都團結起來，堅持不買房，未來房價就一定能夠降下來，但事實上，大多數人最後還是向現實低了頭，雖然買房的人少了，投資客也是會有些壓力，但這些壓力僅限於比以前賺的少了，不足以說服他們就此罷手。

「現在炒房客中賠錢撐不住的，大多是單打獨鬥的投資者，有組織、知識的炒房客根本不太擔心，握在手上再慢慢的賣。」胡偉良分析原因在於，他們吃定了民眾「買漲不買跌」的心理，也因為已經累積了資本，沒有資金鏈斷裂的後顧之憂，加上他們相信「只要有人口支撐，就不怕賣不出去」，篤定自己不會賠本。

胡偉良提到，「買漲不買跌」的購房環境一直算是華人地區的購房特色，事實上，降價促銷在很多企業家眼中是相當愚蠢的做法，不僅不能改變市場的走向，反倒是「好心辦了壞事」，所以各大房地產開發商為了能夠活下去，都在研究如何巧妙的給予客戶優惠，而避開直接的降價，民眾期待房價能大跌，實際上很難發生。

(中時電子報)