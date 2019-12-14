長照2.0政策施行至今快3年，政府總計投入逾750億元長照基金，市場確實也逐漸活絡多元，只不過，資源總是往最有利益的都市集中。偏鄉，因為人力成本高、案主的照顧難度深，是否存在一種結合「公益」跟「企業」的模式，讓長照的光，也能照亮原住民部落、深山裡的獨居老人？

從林伯山的家門口望出去就是遠藤山，對面大安溪谷那頭飛來一隻老鷹，牠張開雙翼乘著氣流，威嚴地掠過台中市和平區雙崎部落，在摩天嶺的晴空中滑翔。

20出頭歲的居服員妤妘，扶著今年78歲的林伯山，幫他撐妥助行器，讓老人家緩慢地踏出步子……

打從去年開始，整整經過一年多時間，林伯山都活得艱苦異常。他秋天染上流感，接著就引發過敏，很快就呼吸衰竭了，甚至還感染金黃色葡萄球菌。於是他只好聽從醫師建議，開刀氣切。之後狀況更是急轉直下，他從普通病房、加護病房，一路躺到了護理之家。

因為氣切緣故，好長的一段時間，林伯山完全不能言語，由於長期臥床，也讓他的腿腳肌肉逐漸萎縮。林家環境並不好，因此欠了機構10多萬元。這一連串的過程發生得非常快，都不像真的，所有接踵而至的事實都猝不及防。

不過，在這短短2個月間，林伯山竟然驚人地復原了起來，復能的速度甚至比起當時他倒下去的速度還更快。

「我要把你脖子上的管子拔掉了喔！」

傅華國是山下東勢區維恩耳鼻喉科診所的醫師，這天下午，他按例到和平山區做在宅醫療服務，到了林伯山的小透天厝，他一見到林伯山，就知道這管子不必再插了。

這是個發生在大安溪畔的小小奇蹟，但這並不只是一個幸運的偶然，重症返家，復能如斯，當然也沒有想像中的容易，故事緣起於林伯山與居家服務員Puyat的相逢。

「長輩的渴望，讓我勇往直前。」

長照不管在政策面、產業面

都處在一個十字路口，流向隨時會變

可能更好，也可能變壞……

林伯山說，當時他臥床時，有一位名叫Puyat的小姐突然跑到他的病榻前，她的漢名是林依瑩，在當居服員這行前，林依瑩其實是台中市副市長。

林依瑩原本就是長照業界中生代的要角，32歲就擔任過弘道老人福利基金會執行長。然而，「居服員」是長照業內第一線的工作，都曾被網羅到市府擔任副市長的林依瑩，又怎麼會從基層開始平地起灶，從決策者走到一線呢？

「去年11月，我們敗選啦！」林依瑩笑著說：「所以我就在想下一步要怎麼走。

「長照事業充滿未知的事情，有些事，外界認為不可能，但我總是在心裡看到一點希望。有時我看見長輩的渴望，就往前走了⋯⋯」林依瑩說。

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(中時電子報)