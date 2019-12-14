12月第1周，食品圈最熱門的焦點莫過於「乖乖」又換老闆了，高雄地產開發商三地集團董事長鍾嘉村悄悄成為乖乖新董座。本刊向乖乖總經理、前董事長廖清輝女兒廖宇綺求證，她向本刊解釋：「像乖乖這樣沒有上市櫃，又是百分百家族資金的企業，在現今市場競爭下面臨很大壓力，遲早需要集團的資源與版圖來支持。」間接證實經營權再度易主的消息。

乖乖是國內零食附贈玩具的始祖，旗下有乖乖、孔雀餅乾、綜合軟糖等數十種產品，平均年營收約10億元。除了台灣，產品也銷售至北美、加拿大、澳洲等地的華人市場。

1986年，乖乖食品問世，廖金港於1974年設立公司，1993年，長子廖清輝帶領乖乖前往中國天津設廠，雖曾在中國一砲而紅，但卻因擴展太快而失敗收場。次子廖明輝曾提到：「2004年父親要我接手中國事業，我唯一的條件是我哥要離開。」當時資金缺口大，非家族成員張貴富跳出來入股，為此甚至出售市值約40億元人民幣的大樓，成為當時乖乖單一最大股東，持股25.8％，也埋下日後家變導火線。

去年鬧兄弟家變

今年經營權又易主

2013年，廖金港辭世、廖明輝接班，15年，他引進專業經理人趙明擔任總經理。近年乖乖分別與台積電、初鹿牧場發售聯名包裝，以及米乖乖、素乖乖等新品，全出自趙明之手，不但成功製造話題，也帶動品牌年輕化，提升附加價值；像是米乖乖單包可賣30至50元，而與台積電聯名的乖乖包裝，甚至在網路上創下五百元的標售身價，成為限量收藏品，再次穩固乖乖台灣零食天王的地位。

但是，去年8月趙明卻無預警離職，緊接著在12月股東臨時會上，廖清輝發動董監改選，在30分鐘內取得過半席次，從弟弟廖明輝手中拿下經營權。當時廖明輝就表示，哥哥廖清輝有意出售乖乖。

廖清輝以扮演整合與活化的角色自許，表示乖乖每年營收至少要成長10％。「希望乖乖未來可以銷售至中國、新加坡等地，成為華人圈的國民零食。」豈料，今年9月，三地集團董事長鍾嘉村入資，在食品圈投下震撼彈。

鍾嘉村是何方神聖？房地產起家，為何跨入食品業？

今年58歲的鍾嘉村，雖僅有高職學歷，掛名的頭銜卻不少，不但是高雄客運董事長，更入主北基國際、裕豐兩家上市櫃公司，只不過經營績效並不出色。北基這三年EPS僅在四毛之譜，裕豐也已連續3年虧損。

靠土地重劃發跡

與「海董」聯手投資

鍾嘉村的經營風格宛如八爪章魚，令人印象深刻。綜觀三地集團包括四大事業群，包括建築開發部、交通運輸部、油品事業部以及休閒育樂部，其中光是土地資產面積就高達5萬坪。

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(中時電子報)