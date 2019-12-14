一名22歲的劉姓男子在聊天APP上認識了楚楚(化名)，兩人聊的火熱索性互加LINE，過程中楚楚將自拍的性感裸照供劉男「欣賞」。不料，竟遭劉男握住把柄，表示若不跟他上床就將照片公諸於世，令楚楚不得不答應，慘遭連續侵犯多次。

根據判決書指出，楚楚於去年1月12日在「rooit」上認識劉男，由於他不斷要求楚楚傳裸照給他欣賞，拗不過他的楚楚便自拍了裸照傳給對方。然而，一周後楚楚接到劉男的訊息，對方恐嚇她，若不和他上床就將裸照公開，楚楚迫於淫威只能答應。

兩人相約到汽車旅館，劉男不顧楚楚的意願，猴急地以手指插入楚楚下體，接著還拿出跳蛋塞入對方體內，最後便以生殖器侵犯，一逞獸慾。

事後，嚐到甜頭的劉男又於同月月底，傳訊息給楚楚表示想再約一次，還威脅「12點前沒回我就直接分享出去」、「雲端還有備份在」。想要強逼楚楚與他再「玩」一次，崩潰的楚楚不願再配合對方，於是向警方報案，全案因此曝光。

經過新北地院審理，劉男認罪後積極與楚楚達成和解，並表示會負起賠償責任。最終依照強制性交罪、恐嚇危害安全罪判2年3個月有期徒刑。法官考量劉男犯後態度良好亦需侍奉母親，且無前科等原因，同意予以緩刑4年，期間付保護管束，並需接受6小時法治教育課程。

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(中時電子報)