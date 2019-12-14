這週末有何打算？氣象報告12月14、15日這兩天的天氣都相當不錯，如果沒有特殊計劃，不如拿起你的抓寶裝備，好好度過完整兩天的《Pokémon GO》社群日吧！為了慶賀2019年底最後一個社群日，本次活動將連續舉辦兩天，時間更長、活動內容更多，訓練師們一定要把握機會！

2019年最後一個月的《Pokémon GO》社群日，開發商 Niantic 已經完整公布了活動內容，與 2018 年一樣，前 11 個月社群日的主角寶可夢都將在活動時間內大量出現，之前沒有抓到色違或是沒有在指定時間內進化，學習到特定招式的玩家們，一定要抓緊這兩天的時間，外出抓寶去！

《Pokémon GO》12 月社群日活動將有兩天，時間是 12 月 14 日與 15 日，活動內容不同，分別詳列如下：

2019 年 12 月 14 日(星期六)，活動時間當地時間09:00～21:00。當日活動包含：(1)在野外出現機率會提高的寶可夢： 小鋸鱷、小山豬、木守宮、火稚雞、水躍魚、拉魯拉絲、懶人獺、大顎蟻、寶貝龍、草苗龜和小火焰猴。(2)會在團體戰中出現的寶可夢： 妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘、伊布、迷你龍、菊草葉、火球鼠、咩利羊、幼基拉斯和鐵啞鈴。(3)能從蛋中孵化的寶可夢： 妙蛙種子、小火龍、皮卡丘、迷你龍、小鋸鱷、咩利羊、小山豬、幼基拉斯、木守宮、火稚雞、懶人獺和寶貝龍。

14 日的 11:00~14:00，還有(1)野外出現機率更加提高的寶可夢： 小鋸鱷、小山豬、木守宮、寶貝龍、火稚雞和懶人獺。(2)獎勵加碼內容—捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子和XP加倍、孵化所需的行走距離減半。

2019 年 12 月 15 日(星期日)，活動時間當地時間09:00～21:00。當日活動包含：(1)在野外出現機率會提高的寶可夢： 小鋸鱷、小山豬、木守宮、火稚雞、水躍魚、拉魯拉絲、懶人獺、大顎蟻、寶貝龍、草苗龜和小火焰猴。(2)會會出現在團體戰的寶可夢： 妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘、伊布、迷你龍、菊草葉、火球鼠、咩利羊、幼基拉斯和鐵啞鈴。(3)能從蛋中孵化的寶可夢： 傑尼龜、伊布、菊草葉、火球鼠、水躍魚、拉魯拉絲、大顎蟻、鐵啞鈴、草苗龜及小火焰猴。

14 日的 11:00~14:00，還有(1)野外出現機率更加提高的寶可夢： 水躍魚、拉魯拉絲、大顎蟻、草苗龜和小火焰猴。(2)獎勵加碼內容—捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子和XP加倍、孵化所需的行走距離減半。

《Pokémon GO》12 月社群日活動時間內，前 11 個月社群日的主角寶可夢，都會大量出現。會在團體戰中登場的寶可夢清單也都相同。不過兩日能孵蛋孵出的寶可夢不一樣，11:00~14:00 限定時間出現機率更高的寶可夢也不相同。

最後，玩家的福利來了！在 12 月 14 日與 15 日的《Pokémon GO》12 月社群日活動時間內(當地時間09:00～21:00)，下列寶可夢能學會 2018 年、2019 年社群日專屬的特殊招式，千萬不要忘記。清單如下：皮卡丘：衝浪。快龍：流星群。妙蛙花：瘋狂植物。電龍：龍之波動。噴花龍：爆炸烈焰。班基拉斯：擊落 。水箭龜：加農水炮。伊布：珍藏。大竺葵：瘋狂植物。巨金怪：彗星拳。火爆獸：爆炸烈焰。大力鱷：加農水炮。象牙豬：原始之力。蜥蜴王：瘋狂植物。暴飛龍：逆麟。火焰雞：爆炸烈焰。請假王：泰山壓頂。 巨沼怪：加農水炮。莎奈朵及艾路雷朵：同步干擾。土台龜：瘋狂植物。沙漠蜻蜓：大地之力。烈焰猴：爆炸烈焰。

《Pokémon GO》12月社群日過後，還有年底前的冬日期間限定活動，包含Go火箭隊特殊調查、孵蛋、傳說團體戰，以及穿上冬衣的可愛寶可夢，訓練師們可已提前做好抓寶相關準備！

(中時電子報)