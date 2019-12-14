藝人謝和弦日前被混血辣妻Keanna檢舉呼麻遭逮，意外爆出4年婚姻亮紅燈，隨後Keanna宣布懷孕，沒想到謝和弦即揚言要離婚，不只喊話女方別用孩子綁著他，甚至公開認愛直播主莉婭，讓眾人看傻眼。不過，通靈大師江嘉葉看謝和弦與Keanna的這段緣分，就直言沒這麼容易結束。

江嘉葉表示，謝和弦額頭寬廣，色彩紅潤，聰明有才華，事業運不錯，只要時機一到，一定會發光發熱，鼻根挺直高聳，日月角明顯，個性剛硬，叛逆性強，不服從傳統的既有規律，會走一條自認為合理而不被傳統社會接受的觀念，且會實行之，和混血妻子Keanna有前世關係。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

江嘉葉說，前世兩人一樣是夫妻，感情不錯，只是妖豔美麗的Keanna雖有婚姻，但只要出門，一定會受到很多男士的注意或搭訕，她也會落落大方與人交談，甚至會接受較熟的男士邀約外出、飲茶聊天，讓丈夫謝和弦很不愉快，雙方常為此爭執。

Keanna認為丈夫大驚小怪，心胸狹窄，因為工作忙不能常陪她，自己只是偶爾出去透透氣，並沒做任何對不起他的事，何必如此生氣計較？但因兩人仍很相愛，就也這樣過了一輩子，但丈夫謝和弦對妻子Keanna的不滿還是深植內心，因此這世再度結緣夫妻，報前世受辱之仇。

在因果的輪迴中，這世兩人再度相遇，本是恩愛，卻因謝和弦的花心有了小三，深深傷了Keanna的心，才會忍痛含淚檢舉他呼大麻，未料更走到最後撕破臉的地步。不過，通靈大師江嘉葉觀他們倆的婚姻緣，發現兩人紅線還是牽得緊緊的，若要徹底分離可不是那麼容易。

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(中時電子報)