隨著「卡神」楊蕙如遭檢調起訴，網軍案正式引爆，民進黨上下人人自危切割，謝長廷也嚴正否認自己與網軍案有關。資深媒體人邱明玉在政論節目上就說出當年謝長廷一個「電梯小故事」，直說謝長廷是一個非常謹慎的人，不會傻到操作網軍，但卻讓網友吐槽連連。

邱明玉在節目上表示，楊蕙如標政府案與養網軍應該要分開看，沒有證據兩者有連結。邱繼續說，他終於找到民進黨內有人承認跟楊蕙如很熟，她說該名人士透露，謝長廷是一個非常謹慎的人，當年搭電梯，只要看到電梯裡面有女性，為了避嫌就絕不會進去，這樣一個謹慎的人，不會在風頭上時，做出利用楊蕙如以及網軍去操作議題。

邱明玉說，楊蕙如會幫謝長廷帶風向，應該也只是想向黨內邀功。她透露，楊蕙如其實就是個生意人，拿錢辦事，而且在民進黨內人緣不佳，曾經有人要幫她與姚文智牽線操作空軍，但姚文智不知道是覺得價碼太高，又或是覺得楊有不少問題而婉拒，因此破局。

不過這個說法引起不少網友質疑，紛紛說：「次元刀切起來」、「這故事的邏輯在哪」、「越描越黑」、「她當大家是白癡嗎」、「蠢到相信網軍，真該檢討」、「想洗白就直接說」。

2018年關西機場淹水事件中，駐日代表謝長廷遭到責難，當時楊蕙如號令旗下網軍「idcc」蔡福明在PTT發文，將風向帶至大阪代表處，造成處長蘇啟程以死明志。而在8個月後，柯文哲一篇無關緊要的領養小黑狗新聞中，楊蕙如網軍被柯文哲激怒，憤怒留言狂噓，卻被網友抓包她與idcc共用同個IP，整件事因此爆發。今年8月，楊蕙如遭PTT帳號部判定利用多個分身帳號、網軍帶風向破壞秩序，列入永久黑名單；12月2日遭檢調與「idcc」一同以「侮辱公署罪」起訴。

(中時電子報)