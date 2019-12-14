屏東縣崇文國中拳擊隊今年戰績豐碩，在全國總統盃拳擊錦標賽拿下1金1銀4銅成績，獲得金牌的洪宇賢首次參加全國賽就順利奪冠；拳擊隊也在屏東縣中小學聯合運動會拳擊項目中拿下10金4銀2銅成績，再度奪得國中男子組及女子組團體雙料冠軍，全校師生與有榮焉。

洪宇賢體重只有40公斤，個子嬌小、功課不好、身體抵抗力差，對自己很沒有自信；經過拳擊訓練後，身體和學業都愈來愈好，自信心也增加。這次總統盃比賽是首次參加全國賽，一路過關斬將，金牌戰愈到實力堅強的隊手，最終以3：2些微差距險勝，全隊也拿下1金1銀4銅成績。

拳擊隊接著在屏東縣中小學聯合運動會拳擊項目，拿下10金4銀2銅成績，再度奪得國中男子組及女子組團體雙料冠軍，這也是崇文國中連續8年拿下國男組團體金牌，及連續7年國女組團體奪金，屏東縣拳擊霸主地位固若金湯。

拳擊隊教練林源說，能連霸如此多年，是因為校長、師長及家長的大力支持。目前拳擊隊成員有30人，林源除了教拳擊，也常自掏腰包照顧經濟弱勢的學生。他要求學生得兼顧課業，常陪著學生晚自習，並為了增加練習的樂趣，將拳擊基本動作結合有氧律動，讓學生不會覺得枯燥乏味。

(中時 )