「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽－屏東大鵬灣站」15日在大鵬灣舉辦，吸引將近1500名來自10個國家的選手報名參加。（台灣鐵人三項提供／潘建志屏東傳真）

15日在大鵬灣舉辦的「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽－屏東大鵬灣站」，今年是第6年舉辦，吸引來自10個國家近1500名選手報名參加。比賽也封閉國道三號南州到大鵬灣路段，共15公里的自行車賽道，讓選手們可以盡情飆速。

鐵人三項比賽將於15日上午7時登場，競賽距離總長51.5公里，分別是游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里。除了標準賽事，也設有接力組、二鐵組，及503公里組，希望鼓勵更多民眾，依自己的體能狀態參與鐵人三項運動。

今年賽事首創「自行車賽道破紀錄獎」，只要51.5公里標鐵組能在2小時30分內完賽，並打破2017年LAVA大鵬灣站「鐵人一哥」謝昇諺創下的自行車賽道紀錄 57分17秒，將送出市價13萬的 CEEPO Viper一級車架；接力組則增設「賽道最速獎」，鼓勵游泳、騎車、跑步各單項傑出的運動選手。

比賽也安排3組「身心障礙接力組」選手，透過身心障礙選手和一般選手合作接力，分別完成游泳、自行車、路跑三項，鼓勵身心障礙者參與運動活動；除了大鐵人賽事外，還有100多名小鐵人參與LAVAKIDS賽事。

國道三號南州至大鵬灣15日上午5點半至10點半封閉端，請民眾注意改道。主辦單位也歡迎民眾們到賽道上，替選手加油打氣。

(中時 )