網友表示，逛了加拿大好市多，發現在台灣引發暴動的半熟麵包，國外卻沒人搶 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多登台後，廣受民眾歡迎，屢次成功將顧客變成「喪屍」，將賣場洗劫一空，近日的「半熟麵包」更是讓會員失心瘋，一車一車搬回家，但有網友PO出加拿大好市多照片，指出半熟麵包在國外根本沒人要搶，引起熱烈討論。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，說「在加拿大Costco，發現在台灣暴動的法國半熟麵包，在這邊都沒人搶，於是買來嘗鮮吃吃看」`

不少網友紛紛留言：「完全不知道紅在哪」、「看這些猴子在搶也是件滿有趣的事」、「台灣人跟風最會，自己都不知道為啥要買」、「每年必演：有人推了一車→商品沒貨了→被拍照放到社團討論帶風向→上新聞→大家一起搶→約2個月後就正常了」、「國外人沒這麼盲從」、「台灣大媽很猛的」、「如果有銷售比賽台灣區域絕對名列世界好市多前茅」，但也有人反駁：「日本不也在瘋搶珍奶」、「大陸好市多更可怕好嗎」、「一直酸消費者跟風，買不到在酸葡萄嗎」。

(中時電子報)