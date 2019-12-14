白河傳出有農民整園椪柑採收不及，上周遇雨、本周突放晴，致椪柑落果嚴重；台南市政府農業局指出，目前台南椪柑超過9成完成採收，針對白河農民這起個案，已協請其他農會調度人力前往幫忙，強調農業缺工荒非一朝一夕，近年透過農會成立人力活化團、農業技術團等方式，克服農忙雇嘸工現象。

台南市政府農業局農輔科長郭德偉指出，近幾年來，市府針對農業缺工問題提出多項因應措施，其中，中央引進外籍農業移工，全台共核准400名外籍移工協助紓困農業缺工荒，但台南僅分到18人，預計分配到柳營農會跟台南區漁會，目前尚未到位。但農業局以台南農業比重占全台1／10，只給18人，不符比例原則，明年將向農委會爭取更多人力配置。

另外，農委會推動印尼青農來台農業實習，全台引進53位印尼實習生，台南分配5位，配置於白河區將軍山農場、楠西區品利農場、新市區-嗎哪農場。郭德偉強調，缺工問題根源於從事農業人口普遍高齡化，年輕人不願務農，因此台南從2012年推動新農人政策，目前扶植1465位新農人，其中有170幾位是百萬收入。

但長遠來說，部分農業無法以機械化取代人工，仍需仰賴人力，因此，目前包括鹽水、北門、學甲、山上、麻豆、歸仁、台南區共7個農會成立「人力活化團」，由農會扮演工頭，有那些農民有需求，提出申請，農會就協助派工協助。

此外，楠西、玉井一帶農友也自組共耕團，以早期農業社會相放伴精神，互相幫忙，這幾年芒果採收、套袋都以這種模式因應。

(中時 )