楊乃文在新歌《路痴》MV中飾演盲人，為了飾演視障人士，楊乃文特別觀看多部電影揣摩，拍因太入戲，手腳也跌跌撞撞甚至差點被玻璃碎片刺傷，所幸零掛彩讓大家都鬆了一口氣，導演讚她可以朝戲劇發展、團隊們更稱讚她演得好，她卻謙虛苦笑：「是大家疼我啦！」而且一早開拍，不到午夜12點就殺青，創乃文MV拍攝最早收工紀錄，她似乎演上癮，還說：「如果可以再多來幾遍，應該可以演得更加傳神。」

拍攝前楊乃文做足角色功課，找到一些電影反覆觀看和溫習，在演出時更心思沈澱，本來就不多話的她，更顯沈默，只為一上鏡時，襯職並到位演好這個角色，拍攝過程中也有趣事，當要演出她欲將杯子放置桌上，卻失手掉到地上的劇情，沒想到她杯子一放，居然不偏不倚將玻璃杯放在桌子邊緣，半邊在桌上、半邊懸空，但就是穩穩地沒有掉到地上，她笑說真的是另類「失手」造成NG。

後來她要演出撿地上的玻璃碎片，也小心翼翼，既要保持失明感、又要拾玻璃，真的是很不容易，同仁更深怕她割傷冒汗，還好她膽大心細，毫髮無傷過關。雖然中平導演為她謀福利，找來型男周詠軒演對手戲，但對方戲份不多，少有肢體接觸，常常是人各一方的鏡位，僅有一場十指緊扣的戲，但張力十足，讓乃文也入戲很深。

楊乃文在新歌MV裡飾演盲人。（亞神音樂提供）

(中時 )