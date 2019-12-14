TVBS、百聿數碼創意製作的新劇《粉紅色時光》13日開鏡，林煒與前妻龔慈恩結束20年婚姻後，與CEO女友Cora已交往半年多，被問起感情現況，他低調說：「我們都很好、很幸福。」林煒和女友的直播事業目前經營得不錯，戲開拍後，笑言女友應該會探班，對於2人未來，他還沒想太多，「現在還是把時間放在工作上，照顧自己幸福美滿的生活」。

《粉紅色時光》由金鐘編劇杜政哲撰寫、郝心翔執導，除了金馬影后恬妞客串演出外，主要演員包括吳念軒、方志友、嚴正嵐、陳彥允、章廣辰，資深演員鮑正芳、張瓊姿、林煒、林秀君、王耿豪、雲中岳，從兩代人的角度共同探討「愛要及時」。

星運亨通的吳念軒，戲裡將和方志友談姊弟戀， 24歲的他，之前被拍到和大他3歲的吳心緹在健身房約會，他今說：「一直以來都蠻欣賞她，是個很好的女生，最欣賞她漂亮、努力、對工作認真。」最後還說「有好消息會跟大家分享」。

吳念軒生活中談過3段姊弟戀，新戲讀本時，他自曝真的對姊姊「超有感覺」。吳心緹13日巧合出席日本旅遊攝影展活動，隔空有默契的回應：「謝謝念軒的稱讚，他很帥、工作很認真又全力以赴，我們目前就是健身的好朋友，如果有好消息會跟大家說。」不忘提醒：「請大家多多支持他的新戲。」

鮑正芳（前左起）、林秀君、張瓊姿、林煒（後左起）、雲中岳、王耿豪。

出道12年的方志友，生活中曾經歷奶奶失智、爸爸過世、妹妹得腦瘤，人生歷練對詮釋這角色很有感。她的角色個性內斂冷漠，與賈靜雯在《我們與惡的距離》神似，方志友坦言私下曾向賈靜雯討教，至於角色失婚後會酗酒，她笑說還好身旁有很多愛酗酒的朋友，對象是？方志友自嘲「像是我老公的部分」。

劇中和吳念軒、陳彥允有感情戲，她說會私下邀他們到家裡品嚐她的廚藝，吃飯聊天小酌、開群組培養默契，和鮮肉演戲沒人妻包袱？她笑回「完全沒有，愈多感情戲愈好」。陳彥允與林煒飾演父子，他表示林煒氣場強，和自己的爸爸有幾分神似，嚴正嵐飾演「腐女」，最近為了戲劇正看同志相關影片揣摩，像是日本的《大叔之愛》。

演員群與導演郝心翔（後排左一）。

章廣辰在《粉紅色時光》裡飾演一位在豬肉攤打工仔，劇中會有許多裸露身材戲分，他笑稱自己負責扛起賣肉又賣肉的角色，更打趣說在劇中與吳念軒、鮑正芳（飾演豬肉攤老闆娘）有奇妙三角關係。

幾位資深演員劇中演五專同學，戲外彼此合作多次，也真的像開同學會一樣。雲中岳飾演度假村老闆、王耿豪是總舖師、鮑正芳是豬肉攤老闆娘，林秀君飾演學校校長，人前婚姻幸福，人後關起門來卻是冰冷的家，還有婆媳問題；張瓊姿自嘲在劇中是偽貴婦，一直沉迷於自己曾是校花，笑說：「偏花痴類的。」

(中時 )