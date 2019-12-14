「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮將於2020年1月18日在台北小巨蛋舉辦。繼第一波公布出席年度風雲歌手後，13日再宣布楊丞琳領軍，八三夭、玖壹壹兩大天團再組「一七四二」風雲榜限定組合；特別的是，近日爆發呼麻及外遇負面新聞的謝和弦也在演出名單中，仍受邀參與KKBOX？主辦單位回應：「謝和弦確定為第15屆KKBOX風雲榜的年度風雲歌手，風雲榜頒獎典禮是個讓藝人直接向聽眾表達年度聆聽回饋的舞台，邀請得獎歌手到場透過演出向粉絲表達感謝，KKBOX也在事前向謝和弦提出出席邀約。」至於謝和弦當天會否到場，KKBOX尊重藝人決定，目前不確定最後出席狀況。

楊丞琳表示「15」對自己演藝人生中是一個很重要的數字，她說：「15歲正好是我剛簽約的時間，我要對15歲的自己說一句話就是 『朝著自己的目標前進，絕對不會錯！』也跟大家共勉之！」回顧過去自己15 歲時的模樣，楊丞琳特別分享15歲的自己做過最瘋狂的事就是去參加電視選秀比賽，她表示：「從13歲開始參加無數比賽，終於在15歲那年參加選秀比賽得到一只合約。」

八三夭與玖壹壹這次將在典禮上合作期間限定組合「一七四二」，玖壹壹的洋蔥笑說：「我希望能唱八三夭的歌，但前提是他們要先降Key，因為每次去KTV都唱不上去很煩！」玖壹壹也「貢獻」自己15歲往事回憶跟歌迷分享，回想起自己15歲的模樣，三人的結論都是「年少輕狂、放蕩不羈！從宅男搖身一變成歌手的洋蔥，最感謝15歲的自己有用功精神上網研究音樂，才能造就現在的自己；問他曾做過最瘋狂的事？他自爆：「我曾經在台中大屯山裸體騎機車，而且是冬天！夠瘋狂了吧！」

此外，本屆海外嘉賓同樣驚喜連連，包含來自美國的「新流行雙面女神」Ava Max（艾娃麥絲），荷蘭電音界超壞男子天團 Yellow Claw （黃爪）將聯手 Julia 吳卓源首次公開全新作品，而甫拿下香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂」的香港樂團 RubberBand 也將以他們一貫的搖滾精神歌頌愛與多元價值。

楊丞琳。（KKBOX提供）

八三夭。（KKBOX提供）

(中時 )